Dewael na peiling: “Kiezer beloont ons voor constructieve houding”

“De kiezer beloont ons voor onze positieve, constructieve houding in de regering.” Dat zegt Open VLD-kamerlid en fractieleider Patrick Dewael in een reactie op de politieke peiling van de VRT en De Standaard. Open VLD - met 2 procent - en ook de CD&V stijgen in de peiling en snoepen kiezers af van de N-VA. N-VA houdt als grootste partij vooral op rechts stand. Theo Francken is de populairste politicus van het land en bij Vlaams Belang-kiezers zelfs populairder dan voorzitter Tom Van Grieken.