"De huidige ploeg is misschien wel de beste die we ooit gehad hebben", het zijn de woorden van Erik Gerits, algemeen directeur van Racing Genk. Racing Genk is in een paar maanden tijd uitgegroeid tot titelfavoriet. Maar de club blijft er rustig onder. Morgen speelt het trouwens tegen Union voor een plaatsje in de halve finales van de beker, gesteund door een duizendtal supporters.