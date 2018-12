As -

Tom Seurs heeft deze voormiddag de eed afgelegd als burgemeester van As. Hij benadrukte dat het niet makkelijk is om als kleine gemeente ambitieus te zijn. Ondanks de beperkte middelen, is As dat toch. Burgemeester Seurs ziet liever een oplossing in de subsidiëring van de kleine gemeentes dan wel in een verplichte fusie.