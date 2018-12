Man wil wapens van overleden vader niet afgeven: 5.200 euro boete en wapens inleveren

Zutendaal -

“Ik betaal nog liever een boete van 5.200 euro dan de wapens van mijn overleden vader in te leveren”, zo klonk het bij de 54-jarige man uit Zutendaal die vorige maand voor de Tongerse rechter moest verschijnen omdat hij tien vergunningsplichtige wapens in zijn bezit had. Toen de politie de wapens eerder al wilde ophalen, waren ze verdwenen. De man gaf toe dat hij ze verstopt had. Dinsdag veroordeelde de rechter hem uiteindelijk tot de immense geldboete... en het alsnog inleveren van de wapens.