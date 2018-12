Celebs vallen voor skioord St. Moritz, maar wat is er zo bijzonder aan?

Wie wil skiën tussen de miljardairs en sterren moet in St. Moritz zijn. Het skioord in de Zwitserse Alpen telt een resem vijfsterrenhotels en Michelinrestaurants, wie geld heeft weet dus waar naartoe. Een portret van "Europa's meest legendarische skistad".

Kate Moss en Madonna trekken er de skilatten aan en ook heel wat Europese koninklijke families brengen het liefst hun wintervakantie door in St. Moritz. Het mondiane skioord met 88 pistes groeide door de jaren uit tot de plaats waar rijk en bekend graag gaat skiën. Het stadje in de Zwitserse Alpen telt dan ook heel wat vijsterrenhotels en Michelinrestaurants zoals Talvo by Dalsass en Ca d' Oro. "Het is Europa's meest geheime en legendarische skistad", beaamt Heidi Mitchell van luxemagazine Town & Country.

St. Moritz is ook het plaatsje waar de skivakantie in de Alpen voor het eerst zijn intrede deed. Dat gebeurde al in 1864 en in 1928 was het de thuisstad voor de tweede Olympische Winterspelen. Er wordt dus niet alleen geskied, ook er wordt ook polo en cricket gespeeld in de sneeuw. Voor wie het wat rustiger aan wil doen, zijn er ook heel wat wellnessfaciiliteiten.

Legendarische discotheek

Dat de sterren er zo graag komen heeft ook veel te maken met de luwte waarin ze er kunnen vertoeven. "In vergelijking met andere high-end Alpenresorts zoals Courchevel, Verbier of Zermatt is het er veel discreter", zegt Oliver Corkhill, CEO van Leo Trippi, dat in St. Moritz onder meer luxechalets verhuurt.

En natuurlijk kan er ook geshopt worden bij onder meer Chanel, Versace, Cartier, Gucci en talrijke andere boetieks vol peperdure kleren. Uitgaan en dansen kan dan weer in het casino of King's Club, dat wordt vergeleken met de legedarische discotheek Studio 54 omdat er zoveel sterren rondlopen.