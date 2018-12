Wegenwerker belandt op motorkap door hoogdringend toiletbezoek

Leopoldsburg / Ham -

Een man uit Leopoldsburg heeft zich dinsdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden nadat hij een 30-tal meter met een wegenwerker op zijn motorkap rondreed. Dat gebeurde op 13 oktober 2016 in Leopoldsburg. De verdachte is een zelfstandig aannemer en moest hoogdringend naar het toilet. Probleem: geen mobiel toilet op de pas opgestarte werf aanwezig waardoor hij in allerijl naar huis reed en stootte op de wegenwerken. De verdachte riskeert acht maanden cel met mogelijk probatie-uitstel.