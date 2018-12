Politie waarschuwt: “Komende twee weken loop je het meeste risico dat er wordt ingebroken”

Politiediensten in het hele land waarschuwen tijdens de eindejaarsperiode voor inbrekers. “Gemiddeld krijgen dagelijks 144 gezinnen ongewenst bezoek. Op kerstavond is dat ongeveer het dubbele”, klinkt het. Leg daarom dure pakjes niet te zichtbaar onder de kerstboom en zet geen lege dozen van dure elektrotoestellen op de stoep om te worden opgehaald door de vuilniswagen.

December is samen met november de dievenmaand bij uitstek. Vorig jaar werden in november 5.023 inbraken of pogingen daartoe gepleegd, in december 5.699. Het zwaartepunt ligt in de twee laatste weken van ...