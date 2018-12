Dit jaar al dertig dumpingen drugsafval in Limburg: “Mogelijk gevaar voor voedselketen”

In 2018 zijn er zo’n dertigtal dumpingen van drugsafval gebeurd in Limburg. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2015, toen er nog maar acht gevallen van dumping waren. Dat heeft het parket van Limburg bekendgemaakt. “Bovendien bestaat er ook het gevaar dat zo’n afvalresten in de voedselketen terechtkomen”, benadrukt de Limburgse procureur Guido Vermeiren.