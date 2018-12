Kindergemeenteraad schenkt 650 euro aan Truiens dierenasiel

Heers - Vorige week brachten de kindergemeenteraadsleden een bezoek aan het dierenasiel in Sint-Truiden. En ze hadden enkele mooie cadeautjes mee.

We maakten niet alleen kennis met de werking van het dierenasiel, maar mochten ook een cheque van 650 euro overhandigen”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Kristof Pirard. “Dat was de opbrengst van de hondenwandeling in oktober tijdens onze vierde Dierendag. Bovendien hadden we toen een oproep gedaan om voeding en materiaal voor de katten en honden mee te brengen. Dus konden de kinderen nu heel wat spullen afgeven aan de medewerkers van het dierenasiel, gaande van katten- en hondeneten, kattenbakvulling tot speeltjes en mandjes. Als kers op de taart mochten ze een wandeling maken met enkele hondjes.”