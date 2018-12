Kindercampus De Boomgaard bezorgt ouderen een leuke dag

Runkst

Hasselt - Om verschillende generaties te verbinden brachten leerlingen van de Boomgaard een bezoek aan ouderen uit de buurt of werden grootouders en geïnteresseerden uitgenodigd om in school activiteiten bij te wonen. Het leverde in Runkst en Hasselt Centrum zo’n hartverwarmende momenten op, zowel voor de ouderen als de school zelf, dat er volgend jaar zeker een vervolg aan gebreid zal worden.

In de straten grenzend aan de school gingen de kleuters van de Veldstraat en de Boomkensstraat met een zelfgemaakt kaartje (bloemetje, hartje…) een warme groet van de school afgeven of in de brievenbus steken. De bewoners reageerden erg dankbaar, zo dankbaar dat er zelfs een voorleesboek aan de schooldeur werd gehangen.

De leerlingen van het 1ste, 2de en 4de leerjaar brachten een bezoek aan de woon- en zorgcentra in de Demerstraat, de Kramerslaan en de serviceflats op de Sint-Truidersteenweg. Ze bezorgden de bewoners een zelfgemaakt geschenkje, zongen samen een lied en deden een gezamenlijke activiteit. Bij de senioren in trefcenter De Boulvaer werd gezellig geknutseld. Het leverde heel wat blije gezichten op.

De kinderen van het 3de werden op hun beurt , door een achttal Linedansers ondergedompeld in een workshop Line Dance. Deze werd afgesloten met een demonstratie voor de reeds aanwezige ouders.

De leerlingen van het 5de kregen van Pierre Reynders een minicursus Hasselts Dialect en mochten genieten van een initiatie petanque.

De zesdejaars nodigden grootouders, nonkels, tantes en geïnteresseerden uit om in school te leren werken met een tablet of smartphone. Zowel leerkrachten, ouders als kinderen begeleidden groepjes ouderen om kennis te maken met verschillende social media, apps en websites. Zo zijn Playstore, Shazam, QR-codes, Whatts App, Pinterest, Spotify, Skype, YouTube, Stocard, Piccolage en andere apps geen loze begrippen meer voor de ouderen.

Zo droeg Kindercampus De Boomgaard zijn steentje bij om verschillende generaties uit de buurt weer een stapje dichter bij elkaar te brengen.