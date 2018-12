Trio beraamt moordplan op Beringenaar in ruil voor 5 gram wiet

Beringen / Diest / Lummen / Tessenderlo -

Een trio uit Diest, Lummen en Tessenderlo heeft zich dinsdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor het beramen van een moordplan op een 49-jarige Beringenaar. De voormalige partner van het slachtoffer was de hardhandige aanpak en het seksueel misbruik door de man beu. Samen met de Lummense vriend (38) van haar dochter bedacht ze een plan om de veertiger om te brengen. Ze schakelden daarvoor een 28-jarige Diestenaar in die de klus moest klaren in ruil voor vijf gram cannabis.