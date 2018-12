Khloé Kardashian heeft haar haren roze geverfd

Net voor de feestdagen heeft Khloé Kardashian zichzelf een opvallende nieuwe haarkleur cadeau gedaan. Ze koos voor suikerspinroze en deelde al meteen het resultaat op Instagram. Ze snelde ook haar zus Kim te hulp toen een fan een gemene opmerking maakte over dochtertje Chicago.

Twee weken geleden was Khloé Kardashian nog platinablond, maar die kleur werd alweer ingeruild voor een nieuwe. Kleurexpert Tracey Cunningham, bij heel wat van de sterren kind aan huis zijn, nam de realityster onder handen en gaf haar een roze make-over. Haar lokken zijn suikerspinroze geverfd en het resultaat daarvan toonde ze direct op Instagram.

Met die roze lokken mocht ze ook al meteen haar grote zus Kim te hulp snellen. Die had op Instagram een foto van haar jongere zelf gedeeld. Dat kiekje kreeg niet alleen meer dan 2 miljoen likes, ook halfzus Kylie Jenner reageerde dat Chicago - het jongste dochtertje van Kim en Kanye West dat via een draagmoeder werd geboren - als twee druppels water op haar lijkt.

Dat was echter buiten een gemene opmerking van een fan gerekend, die zei dat Chicago eerder op de draagmoeder lijkt in plaats van op Kim. "Als je niets afweet van de situatie is het misschien beter dat je zwijgt", reageerde Khloé. "Informeer jezelf voor je een dergelijke domme opmerking maakt. Chicago is biologisch gezien volledig van Kim."