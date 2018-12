De tv-programma’s voor een ideale dinsdagavond

Op Eén is Véronique De Kock te gast in de laatste aflevering van ‘Die Huis’. Daarna kan u kijken naar de tragikomische film ‘Iedereen beroemd’. Canvas zorgt voor informatie met de docureeks ‘Kinderen Van De Kolonie’. Op Q2 kan u Robert Redford zien dobberen in de avonturenfilm ‘All Is Lost’. En ZES presenteert de dramafilm ‘Falling Down’.

1) ‘Falling Down’

Op een broeiend hete dag staat William Foster (Michael Douglas) in de file in LA. Het is de spreekwoordelijke druppel want William is zijn baan kwijt en is op weg naar de verjaardag van ...