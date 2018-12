Dan toch: Manchester United zet Jose Mourinho op straat

Het hing al een tijdje in de lucht maar nu is het zover: Manchester United heeft Jose Mourinho ontslagen. Dat meldde de club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini op zijn website. Na 17 speeldagen staat Manchester United slechts op een zesde plaats in de Premier League, het kon dit seizoen nog maar zeven wedstrijden winnen.

“De club wil José bedanken voor zijn werk gedurende zijn periode bij Manchester United”, klinkt het. “We wensen hem veel succes in de toekomst. Een nieuwe interim-trainer zal aangeduid worden tot het einde van het seizoen. Intussen zal de club de zoektocht naar een nieuwe trainer starten.”

Volgens Sky Sports zou Michael Carrick worden aangeduid als interim-trainer. Zinedine Zidane wordt al een tijdje gelinkt met de functie van trainer van Man United, maar ook Tottenham-coach Mauricio Pochettino wordt genoemd.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 december 2018

Ontslag hing in de lucht

De 55-jarige Portugees werd in mei 2016 aangesteld als trainer van de Red Devils. Mourinho volgde toen de ontslagen Louis van Gaal op terwijl hij zelf op 17 december 2015 op straat was gezet door Chelsea. In zijn twee volle seizoenen in Manchester won Mourinho de Europa League en de League Cup. Op weg naar de finale van die laatste Europese beker kegelde hij met United in de kwartfinales Anderlecht uit het toernooi. In de Premier League werd hij toen pas zesde.

In het daaropvolgende seizoen werden ze vicekampioen in Engeland, maar nadien ging het bergafwaarts met de prestaties van de club, die onder de Portugees vanuit de reactie voetbalde. Daarvoor kon Mourinho wereldwijd op weinig sympathie rekenen. Nu ook de resultaten ondermaats zijn, was het ontslag onafwendbaar geworden.

Het afscheid van Mourinho hing al langer in de lucht, door de tegenvallende resultaten dit seizoen. United verloor zondag de topper tegen Liverpool met 3-1 waardoor de achterstand op de koploper van de Premier League opliep tot liefst negentien punten. De titel is dan ook al een tijdje weg voor de Mancunians en het zal nog tot het einde bikkelen worden voor de Europese plaatsen. In de Champions League overleefden ze de groepsfase, maar in de achtste finales wacht met Paris Saint-Germain een wel erg lastige tegenstander.

Foto: AP

“Respect”

Dit seizoen staan Lukaku en co pas zesde in Engeland. Jürgen Klopp en Liverpool staan al negentien punten voor op United, dat slechts een van zijn laatste zes competitiewedstrijden kon winnen. Tegen degradatiekandidaten Southampton en Crystal Palace werd gelijkgespeeld. De slechte resultaten kwamen bovenop de heisa rond de persoon Mourinho. Die kreeg het aan de stok met de media, grote baas Ed Woodward en zijn spelers.

Zo wilde Mourinho graag een nieuwe centrale verdediger, maar volgens de club was geen enkele van Mourinho’s doelwitten een toegevoegde waarde. Zijn relatie met Paul Pogba was er ook eentje om in te kaderen. Mourinho deelde verschillende keren een steek uit aan de (peperdure) Fransman, die nooit zijn niveau haalde van bij Juventus. Zijn persconferentie na een 0-3-nederlaag tegen Tottenham waarin hij meermaals om “respect” vroeg voor zijn drie Premier League-titels ging de wereld rond.