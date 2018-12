NT2-cursisten van CVO Cursa bezoeken bibliotheek

Bilzen - Anderstalige cursisten van CVO Cursa werden wegwijs gemaakt in de bib in de Kimpel in Bilzen.

Onder de deskundige begeleiding van de medewerkster Maaike kregen ze meer uitleg over hoe ze op een gerichte manier hun weg kunnen vinden in de bibliotheek. Op deze manier kregen zij de smaak voor boeken te pakken. Niet alleen voor henzelf maar ook voor hun kinderen is het belangrijk dat zij weten waar zij geschikte boeken kunnen vinden.

De reacties van de cursisten waren heel positief: zij hebben op deze manier hun weg naar de bib wel gevonden.

