Stedelijke Cultuurraad geeft verenigingen duwtje in de rug

Genk - Genk telt meer dan 350 socioculturele en amateurkunstenverenigingen. Ongeveer 82 procent van deze verenigingen, allen aangesloten bij de Cultuurraad, dienden een subsidieaanvraag in voor hun afgelopen werkingsjaar. De stedelijke Cultuurraad stelde een subsidiecommissie samen om deze aanvragen te overlopen en te beoordelen. Nieuw dit jaar was dat de verenigingen hun dossier konden indienen op een subsidiezitdag.

Tijdens deze zitdag kregen de verenigingen de kans om één op één met een commissielid hun dossier te overlopen en correct in te dienen. Op die manier probeerde de Cultuurraad verenigingen die administratief iets minder sterk staan een helpende hand toe te reiken. Op basis van het advies van de commissie verdeelde het schepencollege om en bij de 70.000 euro over alle aanvragen.

De commissie behandelde zo’n 209 socioculturele dossiers en 67 aanvragen vanuit amateurkunsten. Ook werden er toelages uitgereikt voor de verschillende muziekmaatschappijen en de vaderlandslievende verenigingen. “De stad wil met deze tegemoetkoming een extra boost geven aan de socioculturele werkingen om er in 2019 eens goed tegenaan te gaan”, zegt schepen van Cultuur Anniek Nagels. “Het brede en diverse verenigingsleven in Genk draait op vrijwilligers en de jaarlijkse toelage is dan ook een vorm van respect en erkenning voor hun engagement en inzet in onze stad.”