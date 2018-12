Leerlingen Sint-Martinusscholen leren verstandig omgaan met sociale media

Herk-de-Stad - Filip Bourgeois spreekt overal in Vlaanderen over mediawijsheid. Maandag hield hij voor enkele klassen op campus Ursula een interactieve lezing over cyberpesten.

Als school moet je tegenwoordig aandacht besteden aan mediawijsheid. Dat is niet altijd evident: als je als leraar ‘mediawijze’ raad wil geven, reageren pubers gemakkelijk afwijzend: hun vrienden weten het allemaal véél beter … en dus nodigden de Sint-Martinusscholen een spreker uit.

De lezing vond plaats in de Markthallen en deze keer hoefden de leerlingen hun smartphone niet in te leveren. Integendeel: er volgenden enkele opwarmertjes met de smartphone vooraleer het ernstig werd.

Nadien werd er druk nagepraat in een kringgesprek.