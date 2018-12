Vijf vegan recepten voor diervriendelijke feestdagen

Wil je de klassieke kalkoen, coq au vin of gourmet dit jaar links laten liggen met de feestdagen en focussen op diervriendelijke gerechten? Goed nieuws: met plantaardig voedsel kun je alle creatieve kanten uit. Wij selecteerden vijf recepten en kwamen tot een compleet vegan menu. Smakelijk!

HAPJE

Bonenmousse met dillepesto (recept EVA)

Ingrediënten voor 8 personen

Voor de bonenmousse

- 400 g witte bonen (gekookt)

- 4 teentjes knoflook

- 2 el tahin

- 1 el citroensap

- 2 el vloeibare groentebouillon

- peper en zout

Voor de dillepesto

- 2 el olijfolie

- 4 el fijngehakte dille

- 1 el fijngehakte amandelen

- peper en zout

Bereidingswijze

1. Bak de knoflook kort aan in een beetje olijfolie.

2. Mix de uitgelekte bonen met de gebakken knoflook, de tahin, het citroensap en de groentebouillon.

3. Breng op smaak met peper en zout. Stamp in een vijzel dille en amandelen met olie tot een smeuïge pesto.

4. Kruid af met nog wat peper en zout.

6. Verdeel de bonenmousse over kleine glaasjes en doe er wat dillepesto over.

7. Garneer met een halve soepstengel en een takje dille.

HAPJE 2

Quinoa­sus­hi met avo­ca­do (Recept Albert Heijn)

Recept voor 30 stuks

- 250 g rode quinoa

- 60 ml sojamelk ongezoet

- 100 ml zonnebloemolie

- 1 el witte wijnazijn

- 1 tl dijonmosterd

- 1 tl wasabipaste (tube)

- ½ tl zout

- ½ komkommer

- 2 avocado’s

- 5 norivellen

- 100 g zoetzure wortel in pot

Bereidingswijze

1. Kook de quinoa en laat vervolgens afkoelen. Doe ondertussen de sojamelk, olie, azijn, mosterd, wasabi en het zout in een hoge beker. Mix de ingrediënten een half minuutje, tot je wasabimayonaise bekomt. Meng door de quinoa.

2. Snijd nu de ongeschilde komkommer doormidden (in de lengte) en verwijder met een theelepel de zaadjes. Snijd het vruchtvlees in de lengte in 10 strookjes.

3. Snijd de avocado’s overlangs doormidden en verwijder de pit. Schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil en snijd in de lengte in repen.

4. Wikkel het bamboematje in vershoudfolie. Leg er een norivel op en verdeel een laag quinoa van ½ cm dik over. Laat 4 cm aan de bovenzijde vrij. Leg in het midden van de quinoa over de hele breedte wat repen komkommer, avocado en wortel.

5. Rol met het bamboematje van onder naar boven strak op. Bestrijk de overlappende nori met een beetje water, zodat het blijft plakken. Maak zo nog 4 rollen. Snijd elke rol in 6 gelijke stukken.

VOORGERECHT

Ingrediënten voor 4 personen (recept via EVA)

- 100 g risottorijst

- 3 dl groentebouillon

- 1 witte ajuin

- 3 el olijfolie

- 1 dl sojaroom

- 80 g grof gehakte en ontpitte kalamata olijven

- peper en zout

- paneermeel (of broodkruim)

Bereidingswijze

1. Snipper de ui fijn en stoof ze aan in de olijfolie, voeg de rijst toe en stoof verder tot de rijst glazig wordt.

2. Blus met de warme groentebouillon tot de rijst net onderstaat en laat de rijst op een zacht vuurtje wellen. Blijf telkens bouillon toevoegen tot de rijst gaar is en alle bouillon opgenomen is.

3. Voeg de sojaroom toe, kruid met peper en zout en werk er de gehakte olijven door.

4. Stort de rijst uit in een schaal en laat goed afkoelen.

5. Vorm balletjes van de rijst en wentel ze in het paneermeel.

6. Frituur de risottokroketjes in een friteuse op 180° tot ze rondom mooi bruin zijn, laat ze uitlekken op keukenpapier en dien meteen op.

HOOFDGERECHT

Rockende Groente Roast met Gevuld Knolselderijbeest (recept World Animal Protection)

Gevulde knolselderij

- 1 grote knolselderij

- 1 ½ l water

- 2 el grof zeezout

- 3 tenen knoflook, gepeld, waarvan 1 geplet en 2 fijngehakt

- 2 el olijfolie, plus extra

- 1 ui, gepeld en fijngehakt

- 100 g shiitake, in dunne plakjes

- 100 g gekookte tamme kastanjes (gewicht zonder schil, mocht je verse gebruiken), grof gehakt

- 50 g panko

- 1 el miso

- 1 el water

- hele kruidnagelen (vrij veel)

- 1 el ahornsiroop

Groente roast

- 10 middelgrote tot grote aardappels, schoongemaakt (niet schillen!)

- 200 g spruiten, schoongemaakt en gehalveerd

- 10 bospenen, geschrobd onder kraan met borsteltje of geschild

- 7 tenen knoflook met schilletje, licht geplet verse houtige kruiden als rozemarijn, salie en/of tijm

- zout en versgemalen zwarte peper naar smaak

- 5 el goede kwaliteit olijfo

Bereidingswijze

1. Maak de knolselderij schoon en snijd de wortels, stengels en lelijke plekjes weg.

2. Maak met appelboor een gat vanaf het punt waar de stengels zaten naar de wortels. Maak het gat wat groter met behulp van de boor en hol het uit zodat er extra veel ruimte ontstaat voor de vulling.

3. Breng het water aan de kook met het zeezout en een geplette teen knoflook. Kook de selderij zo’n 20 minuten. Neem hem daarna voorzichtig uit de pan, zet het vuur uit en laat de knol wat uitdampen.

4. Maak de vulling door de ui glazig te fruiten in 2 el olijfolie. Voeg shiitakes toe en bak even mee.

5. Voeg, na ongeveer een minuut, de gehakte kastanjes toe en bak tot alles goudbruin kleurt.

6. Voeg gehakte knoflook, panko, miso en water toe.

7. Draai het vuur uit en vul de knolselderij met het shiitake-kastanjemengsel. Druk de vulling stevig aan. Maak kruislings inkervingen van een paar millimeter diep in de knolselderij. Steek een kruidnagel op elk kruispunt en kwast 1 el ahornsiroop over het gebraad. Druppel er wat olijfolie over, en leg hem horizontaal op een met bakpapier beklede bakplaat.

8. Verwarm oven voor op 225 ºC.

9. Kook de aardappels in hun geheel en in hun schil gaar in gezouten water. Giet vervolgens af en laat wat afkoelen. Plet ze vervolgens met een pureestamper een voor een, tot geribbelde plakken en leg ze bij de knolselderij op de bakplaat.

10. Voeg ook de spruiten, wortels, knoflook en kruiden toe. Besprenkel alles met olijfolie en breng op smaak met zout en peper.

11. Plaats 30-45 min in de oven tot alles goed geroosterd is.

DESSERT

Kruimel Peer met Kardemon-Custard (recept World Animal Protection)

Ingrediënten voor 4-6 personen

Kruimel peren

- 3 lekkere dikke handperen (Doyenné du Comice of Conference)

- 75 g bloem

- 25 g geraspte kokos

- 35 g bruine suiker

- ¼ tl kaneel

- 1 zakje bourbon vanillesuiker

- snuf zout

- 50 g plantaardige bakboter

- 2 tl water

- 1 el poedersuiker

- 6 topjes van een munttakje (met blad!)

Kardemom-custard

- 300 ml amandelmelk

- 15 g custardpoeder (of maizena + een klein snufje kurkuma)

- een paar el koude amandelmelk

- 1 el suiker

- 1 zakje bourbon vanillesuiker

- ¼ tl gemalen kardemom (zelf gemalen vers uit peultjes is het lekkerst!, maar poeder kan ook)

Bereidingswijze

Voor de peren

1. Verhit de oven op voor 180 ºC.

2. Halveer de peren en haal de klokhuizen eruit.

3. Maak de crumble topping door bloem, kokos, suiker, kaneel, vanillesuiker en zout te mengen. Mix de boter erdoor met je vingertoppen en voeg enkele theelepels water toe. Meng tot je een kruimelig deeg krijgt. Voeg, indien te droog en een losse textuur,, wat extra water toe.

4. Verdeel het mengsel over de peren. Bak ze in 25-30 minuten tot ze een goudbruine kleur hebben.

Voor de custard

1. Breng amandelmelk in een steelpan aan de kook (doe dit op een laag vuurtje).

2. Meng custardpoeder met een paar el koude melk en suiker in een schaaltje. Voeg dit papje al roerend toe aan de kokende amandelmelk.

3. Voeg vanillesuiker en kardemom toe.

4. Kook de custard al roerend op een laag vuur totdat deze indikt (dit duurt een paar minuten)

Tip: dresseer een dessertbord met een cirkel kardemom-custard en leg er een halve peer op. Bestrooi met een beetje poedersuiker en steek het munttopje in de peren, bij voorkeur op de plek waar ooit het steeltje zat.