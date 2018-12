Neos leden begrijpen de Europese Unie nu beter

Lommel - De Europese Unie: het is een complex onderwerp, dat toch op een heel verstaanbare manier gebracht werd door professor Hendrik Vos, hoogleraar Europese politiek aan de universiteit van Gent. 53 leden van Neos Lommel luisterden dan ook geboeid naar zijn kundige uiteenzetting. Hij maakt de Europese politiek begrijpelijk voor het grote publiek.

Ongeveer een halve eeuw geleden werd de Unie gesticht. Die bestond toen uit zes lidstaten en is nu uitgegroeid tot 28 lidstaten. Het doel was om één land te vormen zonder barrieres, één markt en vele wetten om dat te regelen en één munt. Dit alles is voor een groot stuk gelukt

De reglementering door Europa gaat over van alles en nog wat. De professor maakte het mooi duidelijk door simpele voorbeelden zoals bijvoorbeeld de boodschap op een pakje sigaretten die overal even groot is, met dezelfde lettertypes. Zo ook het kindersurprise eitje dat gevaarlijk is voor kinderen die het plastieken doosje met het speeltje erin samen zouden kunnen opeten met de chocolade... Oplossing: allemaal dezelfde doosjes die nu openen met een scharniertje. We kunnen ons daarbij de vraag stellen of er geen grotere en belangrijkere beslissingen moeten genomen worden. En ja, natuurlijk: zo zijn er meer dan 100.000 bladzijden met Europese wetgeving.

De Neos-leden leerden dat de Europese macht de meest gereglementeerde van de wereld is waardoor 500.000 mensen langer kunnen leven in een oase van rust en welvaart, sociaal beschermt. De lidstaten betalen daarvoor wel een prijs, met name een verlies aan soevereiniteit. Elke lidstaat is niet altijd akkoord, vooral in bepaalde domeinen zoals terreur, Oekraïne, de vluchtelingen, economisch beleid en de Eurocrisis. Het zijn ook dikwijls onbetreden paden waarvoor geen draaiboek bestaat. Toch is er een lijm tussen de lidstaten, er is angst voor chaos en het besef dat uitdagingen niet meer land per land kunnen aangepakt worden. Het stottert, hapert maar er worden geen stappen terug gezet en het valt gelukkig nooit stil en uiteindelijk via kleine stapjes komen ze tot een betere samenwerking.

Er was voor de Neos-leden ook tijd om vragen te stellen, en daarbij kwam natuurlijk het Brexit-probleem aan bod. Bijna niet oplosbaar. Op 29/3/19 zit de UK in een overgangsperiode die zal duren tot eind 2022. De professor haalde als voorbeeld Zwitserland aan, die zijn geen lid maar hebben wel toegang tot de Europese markt. Ze moeten dus ook rekening houden met onze regels en betalen mee aan de Europese begroting. Zelfde regels zouden dan gelden voor dhet VK, maar dat zal moeilijk uit te leggen zijn aan de voorstanders van de Brexit. De professor denkt dat alles na verloop van tijd zal blijven zoals het is.

De Professor heeft de Wablieftprijs voor Klare Taal dubbel en dik verdiend. Alle aanwezigen waren zeer tevreden over zijn uitleg en verstaan de Europese Unie en hun moeilijkheden nu wat beter. Een zeer geslaagde voordracht.