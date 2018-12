Dit zullen we volgens Pinterest eten in 2019

Het einde van het jaar is in zicht, alle data worden verzameld en dus voorspellen platforms zoals Pinterest wat we in 2019 zullen doen, hoe we ons huis zullen inrichten, maar ook hoe we zullen eten en drinken. Dat blijken onder meer paddenstoelen en ossenstaart te zijn. De tien belangrijkste foodtrends op een rijtje.

Paddenstoelen

Er werd op een jaar tijd 64 procent vaker gezocht naar recepten waarin paddenstoelen verwerkt zijn. Ook talrijke andere trendwatchers zien dit nu al als een van de successen voor volgend jaar. Het gaat niet enkel om hartige gerechten, maar ook om koffie met paddenstoelextract of zelfs chocolade.

Ossenstaart

Niet meteen het meest populaire onderdeel van een rund bij de slager, maar wel eentje dat in opmars is. Er werd in elk geval 209 procent vaker naar gezocht op Pinterest. Vooral recepten waarin het in een stoofpotje wordt klaargemaakt, doen het goed.

Pegan eten

Pegan combineert twee in trek zijnde foodtrends: paleo en vegan. Bij paleo eet je als een oermens en laat je suiker achterwege, bij vegan eet je niets van dierlijke oorsprong. Een eetwijze die in 2019 alleen maar vaker zal opduiken volgens Pinterest.

Huisgemaakt brood

Meer en meer mensen staan thuis zelf brood te kneden. Vooral naar zuurdesem wordt vaker en vaker gezocht.

Buffet

Een grote tafel gevuld met allerlei lekkers, geschikt voor een feestje, een uitgebreide brunch of een uit de kluiten gewassen kaasplank. Daar werd 163 procent keer meer naar gezocht.

Gemberwater

Gemberwater zou goed zijn voor de vertering. Wat er ook van aan is, er wordt in elk geval flink naar gezocht. Liefst 353 procent vaker in het afgelopen jaar.

Koken in aluminiumfolie

Volgens Pinterest wordt koken in aluminiumfolie een ding in 2019. Het gaat dan over volledige maaltijden van bijvoorbeeld vlees, groenten en aardappelen die allemaal samen de folie en de oven ingaan. Een soort van hack die je minder potten doet vuilmaken.

Huisgemaakte confituur

Op dat huisgemaakte brood hoort wat zelfgemaakte confituur thuis. Recepten voor dergelijke confituur worden de laatste tijd steeds vaker gepind, goed voor een toename van zo'n 829 procent.

Havermelk

Move over amandelmelk, 2019 wordt het jaar van de havermelk. Dat zou meteen de meest milieuvriendelijke plantaardige vervanger zijn voor koemelk.

Chayote

Deze vrucht komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika en is familie van de komkommer. Verschiet niet als je die in 2019 steeds vaker zult zien opduiken.