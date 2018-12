Eindelijk is het zover: KFC komt naar België

‘s Werelds populairste kip-restaurantketen Kentucky Fried Chicken opent dit voorjaar haar deuren in Brussel. Dat heeft het bedrijf laten weten. “Het is het startschot voor nog meer restaurants die zullen worden geopend met franchisepartners”, klinkt het.

KFC, dat dagelijks meer dan 12 miljoen gasten in meer dan 115 landen bedient, gaat ervan uit dat in België op termijn ruimte is voor misschien wel 150 vestigingen. “We starten 2019 in elk geval in Brussel. Vervolgens zullen we in het gehele land nieuwe KFC restaurants openen, zowel binnenstedelijk, als restaurants met een drive-in en bekijken we hoe de Belgische gasten ons merk accepteren. De consument verandert, eetpatronen evolueren, ... Het heeft allemaal invloed op de locatiekeuze en snelheid van openen”, zegt Hans Wingender, Sr. Develop Leader van KFC Northern Europe.