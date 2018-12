Laat prins Harry kersttraditie aan zich voorbijgaan voor zijn geliefde Meghan?

Op Tweede Kerstdag, of Boxing Day zoals ze dat in Engeland noemen, gaat prins Harry normaal jagen, samen met zijn broer William. Die jaarlijkse traditie laat hij dit keer echter aan zich voorbijgaan. Er doen geruchten de ronde dat zijn vrouw Meghan het niet zo heeft begrepen op het doden van dieren, maar binnen het koninklijk paleis wordt dat ontkend.

Vandaag is prins Harry 34 jaar, maar al sinds zijn twaalfde gaat hij mee op fazantenjacht op Tweede Kerstdag. Tot nu, want voor het eerst laat hij dat evenement aan zich voorbijgaan, bericht de Britse pers. Het is algemeen bekend dat zijn vrouw Meghan een grote dierenvriend is en hem aanmoedigt om vaker vegetarisch te eten. Ook op de jacht zou ze het niet zo begrepen hebben. Maar binnen de paleismuren wordt ontkend dat ze Harry er zou hebben toe opgedragen er niet aan deel te nemen. De prins zou gewoon tijd willen doorbrengen met zijn zwangere vrouw.

Hoe dan ook wordt er wel gespeculeerd over het feit of dit al dan niet een wig zal drijven tussen Harry en William. Niet alleen zullen ze straks veel minder tijd met elkaar doorbrengen door de verhuizing van Harry en Meghan naar een huis op het domein van Windsor, maar Harry laat nu ook quality time tussen de broers aan zich voorbijgaan.