Triootjes en relatie met 16-jarige: nieuwe beschuldigingen aan het adres van Woody Allen

De Amerikaanse regisseur Woody Allen (83) staat opnieuw in het oog van de storm nu een actrice beweert dat de twee een relatie begonnen toen de vrouw nog maar zestien was. “Tijdens onze relatie had ik onder meer triootjes met Woody en zijn (toenmalige, nvdr.) vrouw Mia Farrow”, verklaart de intussen 59-jargie Babi Christina Engelhardt aan The Hollywood Reporter. Het is niet de eerste keer dat Allen in opspraak komt door vermeende seks met minderjarigen.

De twee leerden elkaar kennen in oktober 1976. De zestienjarige Engelhardt zag de toen 41-jarige regisseur zitten in een restaurant in New York, krabbelde haar telefoonnummer op een servet en gaf het aan de regisseur. “Omdat jij al genoeg handtekeningen hebt uitgedeeld, hier is de mijne”, stond erbij te lezen.

Volgens Engelhardt werd ze niet veel later uitgenodigd naar zijn studio in Fifth Avenue. “Daar vertelde ik hem dat ik in New Jersey woonde, nog naar de middelbare school ging en een carrière als model in New York nastreefde. Enkele weken later hadden we al seks gehad.”

Dat was nog voor ze zeventien (de minimumleeftijd voor legale seks in New York) werd, aldus de vrouw, die later inderdaad doorbrak als model en actrice. “Ik was een pleaser. Instemmend. Wetende dat hij een beroemd regisseur was, gaf ik toe. Ik aanbad hem.”

Twee van Engelhardts goede vrienden uit die periode verklaren aan The Hollywood Reporter dat “ze op de hoogte waren” van de relatie. Ook haar jongere broer Mike lijkt te bevestigen. “Ik weet nog dat hij naar ons thuis belde. Babi, het is Woody, riep ik dan. Ik was toen maar elf of twaalf en een fan. Ik besefte toen nog niet echt wat er aan de hand was.”

“Nieuwe vriendin”

Na ongeveer een jaar begon de regisseur ook “andere jonge vrouwen” uit te nodigen, voor triootjes. Na vier jaar stelde Allen Babi ook voor aan zijn “nieuwe vriendin”: de actrice Mia Farrow. “Ik voelde me misselijk. Ik wilde er niet meer zijn, maar ik kon de moed niet opbrengen om te vertrekken”, schrijft de vrouw in haar memoires. “Een vertrek zou namelijk het einde betekenen. Als ik er nu op terugkijk, had ik dat moeten doen, maar toen dacht ik er niet aan om Woody te verlaten. Een leven zonder hem beangstigde me. Dus ik bleef.”

Ondanks haar initiële jaloezie verklaart Engelhardt dat zij en Farrow “naar elkaar toe groeiden” na “een handvol triootjes”, na “het samen roken van wiet en door een gezamenlijke liefde voor dieren. “Er waren momenten dat we met ons drietjes samen waren die ongelooflijk leuk waren. We genoten van elkaar, Mia was zo mooi en lief, Woody was charmant en aanlokkelijk. En ik? Ik was sexy en werd bekwamer en bekwamer in dit spelletje.”

Pas na het beëindigen van de relatie besefte Engelhardt “de ware toedracht”. “Eigenlijk was ik alleen maar een speeltje.”

Ook Woody Allen en Mia Farrow zouden niet samen blijven. De intussen 83-jarige regisseur is intussen al meer dan twintig jaar getrouwd met Soon-Yi Previn. Zij is de adoptiefdochter van Mia Farrow en musicus André Previn. Afgelopen september kwam Allen nog eens in opspraak toen Dylan Farrow, de dochter die hij samen met Mia Farrow adopteerde, hem nogmaals beschuldigde van seksueel misbruik dat zou hebben plaatsgevonden in 1993. Toen Dylan amper 7 was. De regisseur heeft de beschuldigingen altijd met klem ontkend.