Opschudding op WK darts: moedeloze Raymond van Barneveld en kleurrijke Peter Wright sneuvelen meteen

Raymond van Barneveld heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op het PDC WK darts in de Britse hoofdstad Londen. Voor de Nederlander is het WK zo na één optreden al voorbij. Ook de kleurrijke Schot Peter “Snakebite” Wright werd als derde reekshoofd in het Alexandra Palace in Londen al meteen uitgeschakeld.

De voormalige wereldkampioen, vrijgeloot voor de eerste ronde, liet zich verrassen door Darius Labanauskas uit Litouwen: 2-3. Van Barneveld haalde geen moment het niveau dat hij voor ogen heeft in de tweede ronde van de mondiale titelstrijd in Londen. Hij kwam in zijn verloren eerste set slechts tot een gemiddelde van 79 en bleef maar volharden in het missen van dubbels. Van Barneveld, die voor het duel vertelde dat hij verkouden was, kwam met 2-1 achter in sets. Hij oogde eerst moedeloos en werd vervolgens radeloos. ‘Barney’ ontsnapte aanvankelijk omdat Labanauskas slechter en slechter ging spelen toen hij een enorme stunt dichterbij zag komen. De Litouwer stond echter geen leg meer af in de beslissende vijfde set.

Foto: Photo News

De 51-jarige Van Barneveld maakte vorige maand bekend dat hij over ruim een jaar afscheid wil nemen. “Ik voel me niet meer 100 procent fit en in mijn privé-leven is veel gebeurd”, zei hij. “Ik kan dit niet meer elke week opbrengen en mis de echte motivatie. Ik ben een winnaar, maar momenteel win ik geen toernooien meer. Het zou geweldig zijn als ik een van de komende grote toernooien toch nog op mijn naam schrijf.”

Door de snelle uitschakeling op het WK dreigt Van Barneveld echter uit de top van de wereldranglijst te vallen. Hij moet zich misschien wel gaan kwalificeren voor grote toernooien en het is maar de vraag of hij dat nog kan opbrengen. De voormalige postbode uit Den Haag gooit al 34 jaar op het hoogste niveau. Hij maakte de dartsport in Nederland in de jaren negentig populair. Vier keer won hij de wereldtitel van de bond BDO. In 2007 pakte hij ook de mondiale titel van de PDC, de machtigste dartsbond van de laatste jaren.

Ook Peter Wright meteen naar huis

Ook de kleurrijke Schot Peter “Snakebite” Wright (PDC-3), als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde, werd in het Alexandra Palace in Londen in de tweede ronde met 3-1 uitgeschakeld door de 39-jarige Spanjaard Toni Alcinas (PDC-55). De setstanden waren 3-2, 3-1, 0-3 en 3-2.

De 48-jarige Wright, in 2014 vicewereldkampioen, wierp aan een hoger gemiddelde dan zijn tegenstander (94,70 tegen 93,12), maar slaagde er niet in de dubbels te vinden. Hij benutte slechts 8 van 31 kansen, Alcinas 9 van 21.

Foto: Photo News

Twee Belgen

Dave Chisnall (PDC-12) balanceerde ook op de rand van de uitschakeling, maar redde zijn vel door tegen Josh Payne (PDC-53) een 0-2 achterstand goed te maken. De 38-jarige Engelsman wacht in de derde ronde (best of 7) Kim Huybrechts (PDC-21) op. Die moet dan woensdag in de tweede ronde wel nog voorbij de winnaar van het duel tussen de Schot Robert Thornton (PDC-33) en de Zweed Daniel Larsson (PDC-159).

Dimitri Van den Bergh (PDC-35), wereldkampioen bij de jeugd, start later vandaag zijn WK tegen de Amerikaanse qualifier Chuck Puleo. Bij winst volgt vrijdag in de tweede ronde een partij tegen de Welshman Jonny Clayton (PDC-15).

