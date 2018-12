OPROEP. Vader stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen ‘Groeipakket’: “Ik verlies 60.000 euro door hervorming kinderbijslag”

Een vader van twee kinderen is naar de rechter gestapt tegen de nieuwe kinderbijslagregeling. “We willen er nog twee kinderen bij, en dan zal de hervorming me bijna 60.000 euro kosten. Dat is oneerlijk.” Het nieuwe systeem is net rechtvaardiger, klinkt het bij Kind en Gezin.

OPROEP. Ben jij in blijde verwachting en is jouw kleine spruit uitgerekend voor eind december of begin januari? Laat het ons weten via mail. Vergeet zeker niet om gsm-nummer en woonplaats te vermelden. Bedankt!

Vanaf 1 januari verandert het systeem van de kinderbijslag. Onder de naam ‘Groeipakket’ krijgt elk kind van dan af hetzelfde bedrag: 163,2 euro per maand. In het oude systeem was dat anders: daar kreeg je eerste kind “maar” 93 euro, maar vanaf het derde klom dat tot liefst 259 euro. Kinderen die het levenslicht gezien hebben (of nog zullen zien) voor Nieuwjaar, blijft in het oude systeem. Pasgeborenen vanaf 1 januari stappen in het Groeipakket.

De vader valt voor zijn twee kinderen in het oude systeem, maar voor de twee kinderen die hij nog wil krijgen in het nieuwe. Dan krijgt hij 163,2 euro per kind en niet 259,49 euro. Foto: rr

Een vader van twee stapt nu naar het Grondwettelijk Hof tegen dat systeem. “Omdat het oneerlijk is”, zegt de man, die niet met zijn naam in de krant wil. “Ik verlies twee keer: voor de twee kinderen die ik al heb, krijg ik samen 260 euro per maand in plaats van 325 euro in de nieuwe regeling. En voor de twee kinderen die we nog willen – we willen graag vier kindjes – gaan we 325 euro krijgen, in plaats van de 520 die we volgens het oude systeem zouden krijgen.”

De man hoopt nu dat het Grondwettelijk Hof het decreet van de Vlaamse overheid vernietigt. “Het kan niet dat het tijdstip waarop een kind geboren wordt, zo’n enorme impact heeft”, zegt hij.

“Veel gezinnen zijn beter af”

Het klopt dat niet alle gezinnen erop vooruitgaan, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond. “Vooral de combinatiegezinnen die al kinderen hebben en er bij willen, combineren het slechtste van de twee regelingen”, zegt hij. “Maar ook wie nu al één kind heeft, doet verlies. Vergeleken met ouders van wie het kind geboren wordt na 31 december, krijgen zij over de ganse kindertijd 14.000 euro minder.”

De Gezinsbond – die zelf niet naar het Grondwettelijk Hof stapt, om de hele hervorming niet op de helling te zetten – wil dat gezinnen met één kind onmiddellijk opgenomen worden in de nieuwe regels. En dat er een compensatie komt voor gezinnen als dat van de man die naar het gerecht stapte. Maar dat zou de hervorming duurder maken.

“Er is beslist om er een budgetneutrale operatie van te maken”, zegt Nico Krols, de woordvoerder van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Als je met een nieuw systeem begint, moet je natuurlijk ooit eens beginnen met die nieuwe voorwaarden.”

Crols wijst erop dat heel veel gezinnen beter af zijn met de nieuwe regels. “De herverdeling beoogt meer rechtvaardigheid”, zegt ook Leen Dubois van Kind en Gezin. “Wie het het meest nodig heeft, krijgt meer. Er zijn ook sociale toeslagen die bovenop het basisbedrag komen: acht procent meer gezinnen zullen die krijgen. Er zijn ook versterkte schooltoelagen, met hogere bedragen en hogere inkomensgrenzen.”