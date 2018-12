Crashdummies winnen Quiz SHD

Dilsen

Dilsen-Stokkem - De Allitererende Alliantie had er vooraf een minder goed oog in en inderdaad na vijf edities als eerste te eindigen, komt er toch een beetje sleet op hun succesformule. Quizmasters Kristien Rutten en Marcel Vandeweerd zorgden desalniettemin weerom voor een succesvolle editie.

Zaal Nieuwenborgh liep weer vol. Ook heel wat oud-leerlingen tekenden present voor de jaarlijkse quiz van de Stedelijke Humaniora Dilsen. De sfeer was goed. Er werd flink gepuzzeld en geantwoord op vragen van diverse aard. De succesgroep De Allitererende Alliantie verscheen met een gewijzigde groep en ging opnieuw de uitdaging aan. Doch dit gaf ook andere teams de kans door te stoten naar het podium. En jawel, het goud ging deze keer naar Crashdummies, een team van vier waarin oud-leerlingen David Ogloza, Ann Jans en Nick Wirix de kroon spanden.

Tijdens de pauze verkochten onze leerlingen heel wat lotjes om alzo hun laatstejaarsreis nog extra te spijzen en ook heel wat Rode Neuzen werden voor het goede doel aan de man of vrouw gebracht.

Iedereen mag vrijdag 15 november 2019 nu reeds in zijn agenda noteren. Collega’s Depaire en Moors zullen dan weer voor diverse schitterende beeld- en geluidsfragmenten zorgen. En weet dat collega Rutten en haar team met nog meer fantastische vragen voor de dag zullen komen. Dat staat al vast.