Véronique De Kock: “De avond na mijn miskraam was ik al aan het werk”

Het is niet al lipgloss en champagne bij Véronique De Kock. De 41-jarige ex-Miss België kreeg een aantal miskramen voor ze zwanger werd. “Na één misval deed ik dezelfde avond nog een bedrijfspresentatie”, vertelt ze in Die Huis.

Maar liefst 28 keer stond Véronique De Kock op de cover van P-Magazine. Op haar 41ste wordt ze daar nog altijd voor gevraagd, al beseft ze dat het ooit zal stoppen. Aan de bladenmakers en fotografen heeft De Kock alvast gevraagd om haar te waarschuwen wanneer ze het kritieke punt heeft bereikt; De Kock wil niet de fout maken “de cover te veel” te maken. Ze geeft wel toe dat achter de glimlach op één cover een drama schuilde. Bij één fotoshoot had ze net een miskraam achter de rug. “Ik heb zelfs de dag van een misval nog een bedrijfspresentatie gedaan, op automatische piloot.” De Kock werd op haar 28ste voor het eerst mama. “Ik heb bijna vier jaar geprobeerd om zwanger te worden. Ik heb zowat alles gedaan, heel frustrerend, ik vond het verschrikkelijk. En als je dan zo’n misval hebt, dan is dat het einde van de wereld.”

Véronique De Kock werd op haar 18de Miss België, de leeftijd waarop ze ook haar eerste vriendje had. Hoewel ze heel beschermd was opgevoed, trouwde ze al op haar 21ste met François Xavier Nieberding. Twee jaar later was het huwelijk voorbij. Volgende zomer trouwt ze opnieuw, met ondernemer Manuel Goossens. De Kock zette het nieuws van haar relatie zelf op Instagram “om de bladen voor te zijn”, maar dat liet een wrange smaak na: “Je denkt: tof, positief nieuws. Maar dan zie je die reacties. Mijn vriend was echt pissed. Nu zijn we een paar maanden verloofd, denk je dat ik nu goesting heb om dat te melden?” De Kock zegt dat ze niet echt op een huwelijk zat te wachten, maar er wel vol voor wil gaan.

Klein detail: toen Véronique De Kock als Miss België naar de verkiezing van Miss World trok, vond die plaats in Zuid-Afrika, het decor van Die Huis. Dit is meteen de laatste aflevering van het seizoen.

