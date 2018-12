‘Girl’ niet in shortlist voor Oscars

‘Girl’ was in de running in de categorie ‘Beste Niet-Engelstalige Film’, naast 86 andere inzendingen. Foto: AP

De Belgische film ‘Girl’ van regisseur Lukas Dhont komt niet langer in aanmerking voor een Oscar. De Oscar-Academie heeft maandagnacht een shortlist gepubliceerd voor negen verschillende filmcategorieën en daarin komt ‘Girl’ niet meer voor, zo berichten verschillende Amerikaanse media.

Alle Oscar-genomineerden worden op 22 januari bekendgemaakt en de uitreiking staat op 24 februari gepland.

‘Girl’ was in de running in de categorie Beste Niet-Engelstalige Film, naast 86 andere inzendingen. Maar de Belgische film prijkt niet meer op de shortlist. Volgens de Amerikaanse website Deadline is die niet-nominatie “een van de grootste verrassingen” van de Academie.

De films die wel nog in aanmerking komen in deze categorie zijn volgens The Hollywood Reporter ‘Birds of Passage’ (Colombia), ‘The Guilty’ (Denemarken), ‘Never Look Away’ (Duitsland), ‘Shoplifters’ (Japan), ‘Ayka’ (Kazachstan), ‘Capernaum’ (Libanon), ‘Roma’ (Mexico), ‘Cold War’ (Polen) en ‘Burning’ (Zuid-Korea).

‘Girl’ vertelt het verhaal van een meisje dat in een jongenslichaam is geboren en een professionele ballerina wil worden. Het transgender-thema ligt gevoelig in de Verenigde Staten, eerder raakte al bekend dat de Netflix een aantal expliciete scènes wilde censureren. ‘Girl’ is wel genomineerd voor de Golden Globes.