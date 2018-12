Vader uit oud gastgezin van Thomas Buffel in cel voor gruwelmoord op drugshandelaar

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft de Nederlandse garagehouder Michel Z. (48) aangehouden op verdenking van moord op drugscrimineel Raouf B.A. (41) uit Temse. De gangster zou zijn omgebracht in de garage van Michel Z. in Stekene. Michel Z. runde jarenlang een soort internaat voor jonge voetballers bij Feyenoord, zo woonde onder meer Thomas Buffel een tijdje bij de man.