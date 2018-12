‘Moordstrookje’ is Woord van het Jaar 2018

Moordstrookje is verkozen tot Woord van het Jaar, zo maakte Van Dale dinsdagochtend bekend. De term slaat op een fietspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is, legt de uitgever uit.

Er waren achttien woorden genomineerd. Vlamingen konden tussen 28 november en 17 december hun stem uitbrengen. Dat hebben er uiteindelijk bijna 10.000 gedaan, van wie iets meer dan één op de vijf (21,2 procent) het woord “moordstrookje” verkoos.

De top drie wordt vervolledigd door “mangomoment” en “groeipakket”.

De Woord van het Jaar-verkiezing werd de voorbije jaren gewonnen door koesterkoffer (2017), samsonseks (2016), kraamkost (2015), flitsmarathon (2014), selfie (2013), frietchinees (2012), stoeproken (2011), tentsletje (2010), ontvrienden (2009), swaffelen (2008) en bokitoproof (2007).

In Nederland is “blokkeerfries” het Woord van het Jaar, met meer dan de helft van de stemmen. Dat slaat op “elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan”.

Kinderwoord van het Jaar is “boeie”.