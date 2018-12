HASSELTHet Jessa Ziekenhuis in Hasselt is door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) erkend als aidsreferentiecentrum. Het is het eerste ziekenhuis in Limburg dat die erkenning krijgt. Vandaag biedt Jessa ook al zorg aan voor hiv-patiënten, maar met deze erkenning zal die nog uitgebreid worden. Naar schatting 220 patiënten zullen er intensieve opvolging krijgen.