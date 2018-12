Deurwaarder vindt levenloze lichaam van roofmoordenaar

HasseltRoofmoordenaar Rohnny Cuypers (56) is gisteren dood aangetroffen in zijn appartement op het Stationsplein in Hasselt. Zijn levenloze lichaam werd ontdekt door een deurwaarder die hem uit de woonst wilde zetten omdat hij al maanden zijn huur niet meer had betaald. De interventieploeg van de politie werd verwittigd, waarna het parket de procedure van een verdacht overlijden opstartte. Uit het onderzoek moet nog blijken of de man op een natuurlijke wijze is overleden of dat het om een wanhoopsdaad gaat.