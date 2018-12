“Gelukkig spelen we tegen een sterke ploeg”

STVV en AA Gent strijden nog op twee fronten tegen elkaar. In de competitie worden ze door drie punten van mekaar gescheiden en belooft het nog een lang gevecht te worden. In de Croky Cup valt vanavond op Stayen het doek in een rechtstreekse confrontatie. Casper De Norre kijkt ernaar uit. “Die slechte match van in Lokeren willen we zo snel mogelijk doorspoelen.” Bedenking: de loting van de kwartfinales had wel veel makkelijker gekund. “Ach, ik ben blij met een grote club als tegenstander.”