Hades op kampioenenkoers

Met een 87-66-zege tegen Maasmechelen sloot leider Hades de heenronde in eerste provinciale vorig weekend foutloos af. De club uit Kiewit toornt dit seizoen ver boven de tegenstand uit. Naast de elf zeges op rij maken ook de aanvallende (gemiddeld 87 punten voor) én verdedigende statisitieken (gemiddeld 63 punten tegen) indruk. “Ons plan was binnen de drie jaar de stap naar landelijke te zetten, als we dit jaar kampioen zouden worden, zitten we één jaar voor op schema”, zegt Kurt Vanleysen, die aan zijn eerste jaar als voorzitter bezig is. Vijf redenen voor het succes van Hades.