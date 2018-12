Michel wil niet zwichten voor “chantage van N-VA”

Vlaams-nationalisten stellen communautaireeisen in ruil voor steun aan minderheidsregering

BrusselVandaag wordt premier Charles Michel (MR) in de Kamer verwacht. Maar wat hij daar precies gaat zeggen en wat er vervolgens zal gebeuren, is volkomen onduidelijk. Terwijl sp.a met een motie van wantrouwen dreigt, legt N-VA een eisenpakket op tafel in ruil voor steun aan het minderheidskabinet. Met als opvallendste eis: het mogelijk maken van een staatshervorming. Premier Michel repliceert dat hij zich “niet laat intimideren door de chantage van de N-VA”. Ten laatste donderdag wordt het d-day voor de oranje-blauwe coalitie.