HASSELTDit jaar zijn er in Limburg 161 botsingen met everzwijnen aangegeven bij de politie. In 2016 waren er 36 aangiftes. In twee jaar tijd is het aantal dus meer dan verviervoudigd. “Het zijn spectaculaire cijfers en wellicht liggen ze zelfs hoger, want lang niet iedereen die een everzwijn aanrijdt doet daar aangifte van”, zegt Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens (CD&V). “Hoog tijd voor omheiningen en ecoducten”, vindt hij.