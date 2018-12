Te koop voor een ‘prikje’: de eerste auto van Cristiano Ronaldo

Droomt u al lang van een Audi S3 Coupé? Wel, hier is uw kans. De eerste auto van Cristiano Ronaldo staat namelijk opnieuw te koop. Kostprijs: 20.000 euro.

De Portugees was in 2003 amper 18 jaar oud toen hij de overstap maakte van Sporting Lissabon naar Manchester United. Veel euro’s had Ronaldo nog niet op zijn bankrekening en dus kocht hij volgens AS een tweedehands Audi S3 Coupé uit 2000. Een zwarte editie met zwarte leren zetels.

Nu, vijftien jaar later, staat de auto opnieuw te koop. De huidige eigenaar verkoopt de wagen voor 20.000 euro. Ronaldo zelf bezit op dit moment meer dan twintig wagens. Daarbij zouden vier Audi’s zijn, maar ook onder andere vier Ferrari’s en een Maserati.

Foto: rr

Foto: rr

Volk blijft weg uit Bernabeu

Intussen gaat het niet geweldig met Ronaldo’s ex-club Real Madrid. De Koninklijke plaatste zich wel voor de achtste finales van de Champions League, waarin het Ajax lootte, maar staat pas vierde in La Liga. Afgelopen weekend werd met veel moeite thuis gewonnen van Rayo Vallecano (1-0), maar dat was niet het grootste probleem van Real.

Er waren namelijk slechts 55.229 supporters aanwezig in het Bernabeu. Goed voor amper 68 procent gevulde zitjes. Ook in de beker tegen Melilla (55.243) en de Champions League tegen CSKA Moskou (51.636) was de bezetting mager. Dat had ongetwijfeld te maken met de tegenstanders, maar Real zit hier volgens AS toch in een negatieve spiraal.

Dit seizoen trokken zeven van de twaalf thuiswedstrijden meer dan 60.000 toeschouwers en eentje meer dan 70.000, de derby tegen Atlético. Vorig seizoen was er op hetzelfde moment in het seizoen amper één wedstrijd met minder dan 60.000 aanwezigen, een bekermatch tegen Fuenlabrada. Gemiddeld komen er dit seizoen 5.000 minder fans kijken in La Liga en 11.000 in de Champions League.

“Het Ronaldo-effect”, beweert AS. Daarvoor verwijzen ze ook naar de openingswedstrijd van het seizoen. Toen kwamen tegen Getafe amper 48.466 toeschouwers kijken in het Bernabeu. Het laagste aantal sinds 24 mei 2009, wat toen de laatste thuismatch voor de komst van Ronaldo was. Toeval of niet?