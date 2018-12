Door kronkel in procedures komt Forza Ninova-kopman mogelijk toch in schepencollege

Met nog twee weken te gaan is een akkoord veraf in Ninove, de Dendergemeente waar het extreemrechtse Forza Ninove een monsterwinst boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen. De onbestuurbaarheid dreigt, zeker nu de gesprekken met N-VA en de huidige Open Vld-burgemeester zijn afgesprongen. Door een kronkel in de wetgeving dreigt Forza Ninove toch in het schepencollege te komen. “Het wordt riskant als het tot een stemming komt.”