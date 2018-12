Na haar opmerking over zin in seks na het sporten: “Plots was ik de grootste hoer van Vlaanderen”

“Gij zijt toch die hoer van Radio 1 hè?” Het is een van de vele berichten die Babette Moonen dit weekend toegestuurd kreeg nadat ze vrijdag in het programma ‘Nieuwe Feiten’ op radio 1 uitsprak dat ze “botergeil” wordt van een uurtje spinnen. “Plots was ik niet meer eindredactrice Babette, maar de grootste hoer van Vlaanderen. En bovenop alle gore reacties kreeg ik van heel wat mensen een droge ‘Wat had je nu verwacht’ te horen. Had ik dit dan echt over mezelf afgeroepen?”