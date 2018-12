"Relatie met Max Verstappen was beter dan ik had verwacht"

Daniel Ricciardo laat weten dat hij een betere relatie met Verstappen als teamgenoot had dan dat hij op voorhand had gedacht. Hij denkt zelfs dat ze nog vrienden zullen blijven nu hij vanaf 2019 voor Renault aan de slag zal zijn.

Bijna drie jaar zullen Ricciardo en Verstappen teamgenoten geweest zijn bij Red Bull en hoewel de twee soms voor vuurwerk zorgden op de baan hadden ze daarbuiten een goede relatie.

Vanaf 2019 zal Ricciardo voor Renault aan de slag gaan en blijft Verstappen bij Red Bull. De Australiër denkt zelfs dat hun relatie misschien nog wel beter wordt nu ze geen rechtstreekse concurrenten meer zullen zijn.

“Tenzij we voor hetzelfde stukje tarmac aan het vechten zijn,” grapt Ricciardo in een podcast van Red Bull. “Dat kan nog altijd voor vuurwerk zorgen.”

“Ik kan zeggen dat de relatie met Max beter was dan ik op voorhand had gedacht als ik eerlijk ben. Alleen al onze persoonlijkheden en zelfvertrouwen. Hij denkt dat hij de beste van de wereld is en ik denk dat ook van mezelf.”

“Het is duidelijk dat dat soms botst. We hebben dat altijd voor minstens 99% onder controle gehad en in goede banen geleid. Het was leuk, het was een goed en hard gevecht en ik heb er van genoten.”

De prestaties van Verstappen en Ricciardo in hun tijd als teamgenoten hebben ook steeds gelijke tred gehouden. De Nederlander won vijf races tegenover vier voor Ricciardo maar dit jaar wist Verstappen voor de eerste keer voor de Australiër te eindigen in de eindstand van het wereldkampioenschap.

Verstappen laat weten dat hij Ricciardo zal missen en hij verwacht ook dat ze vrienden zullen blijven in de toekomst.

“Daniel is over het algemeen een positieve persoon die altijd lacht,” aldus Verstappen. “Er is altijd een goede sfeer als je bij hem bent. Dat is beter dan een teamgenoot die er altijd nors bijloopt.”

“Het is misschien niet echt een les maar ik ga toch ook een goede sfeer proberen te creëren als Pierre bij het team komt.”

Ricciardo moest in 2017 naar eigen zeggen een tandje bijsteken naarmate Verstappen meer ervaring kreeg en sneller werd.

“Er is veel potentieel voor Max, hij kan echt een grootheid worden,” aldus Ricciardo. “Het zit hem allemaal in de weg die hij afgelegd heeft. Hij was snel vanaf de eerste dag maar ik geloof dat hij, sinds zijn eerste overwinning, nog sneller geworden is.”

“Ik ben er zeker van dat hij nog beter wordt. Het zal waarschijnlijk een scenario/situatie worden of hij een auto heeft die hem daartoe in staat stelt. Daar zal veel van afhangen hoe groot hij precies zal worden.”

“Hij is overduidelijk erg getalenteerd en ik heb genoten van onze rivaliteit. Volgens mij zijn we er ook allebei beter rijders door geworden,” besluit Ricciardo.

