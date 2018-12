De Lijn installeert eind 2019 contactloos betalen op trams en bussen

Vanaf eind volgend jaar rolt De Lijn een systeem uit om reizigers hun rit te laten betalen door simpelweg een bankkaart tegen een terminal in de tram of de bus te houden. Voor de installatie van het systeem gaat de vervoersmaatschappij in zee met Conduent Transportation, zo meldt dat bedrijf.

De Lijn kende het contract eerder dit jaar al toe aan Conduent, maar een concurrent vocht de beslissing aan bij de Raad van State. Die schorste de toewijzing. De Lijn heeft de beslissing nu beter gemotiveerd, waardoor Conduent alsnog aan de slag kan gaan.

Het contract gaat over tienduizend terminals op voertuigen in heel Vlaanderen. Conduent zal die vanaf eind 2019 en in de loop van 2020 installeren. Met het systeem mikt De Lijn op occasionele reizigers en toeristen. Abonnees zullen nog steeds hun Mobib-kaart nodig hebben.

Eenmaal het systeem voor contactloos betalen is ingevoerd, wil De Lijn op termijn betalingen met cash geld bij de chauffeurs stopzetten. Dat betekent tijdwinst en de chauffeurs moeten dan ook geen geld meer bewaren in hun voertuigen. Wie zijn ticket nog cash wil betalen, zal dat wel nog in de voorverkooppunten kunnen.