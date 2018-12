Nog maar 26, en toch aan het hoofd van zijn eigen bedrijf: “Dood van mijn vader heeft me gevormd als ondernemer”

Hasselt -

Met software die het werk van laboratoria vereenvoudigt is het Hasseltse UgenTec vier jaar na zijn oprichting gegroeid tot een bedrijf met 47 werknemers en klanten in meer dan vijftig landen. Architect achter het vaak gelauwerde UgenTec, gevestigd op de Corda Campus, is Hasselaar Wouter Uten, nog steeds maar 26.