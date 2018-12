Tankwagen gevuld met chemische stof vliegt in brand op Balendijk

Lommel - In de Ooievaarstraat in Lommel brandde even voor 17 uur een vrachtwagen uit met daarin een installatie voor PUR-isolatie. De brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg kwam snel ter plaatse.

“Omdat er toch sprake was van heel wat schadelijke stoffen waaronder blauwzuur, hebben we in de onmiddellijke omgeving metingen uitgevoerd, maar nergens werd een verhoogde aanwezigheid in de lucht gemeten”, luidde het bij de brandweer. De brand werd vervolgens afgehandeld als een voertuigbrand. Er weerklonk ook een hevige knal en even werd er gevreesd dat er ook ramen waren gesneuveld. Dat bleek niet het geval. De vrachtwagen bleek buiten de cabine wel helemaal beschadigd.