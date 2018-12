Pelletkachel vat vuur in woning: “Met één luide kreet van mij was iedereen meteen wakker”

Beringen -

Op de Everselstraat in Beringen is zondagnacht rond half drie uur een kleine brand ontstaan in een woning. Het vuur begon aan een pelletkachel. De precieze oorzaak is nog niet gekend. Ten huize Vandepoel is dit nu al de tweede pelletkachel die vuur vat in vier jaar. Drie van de zeven bewoners liepen lichte verwondingen op. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.