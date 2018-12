Ham - In de Vaartstraat in Oostham is maandagochtend een bouwkraan gevallen. Het gevaarte kwam tussen twee huizen en op de straat terecht. Het ongeval gebeurde bij het afnemen van de gewichten. Er zou geen schade aan derde zijn. Omdat de Vaartstraat een rustige straat is, was er weinig of geen verkeershinder. Een gespecialiseerde firma heeft de kraan getakeld.(mm)