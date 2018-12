Restaurant Château Neercanne verliest ster na 33 jaar: “Dit hebben we totaal niet zien aankomen”

Riemst -

Opschudding in de Nederlands-Limburgse gastronomie: vier restaurants verloren gisteren hun Michelinster. Het bekendste is Château Neercanne in Maastricht, pal tegen de dorpskern van de Riemstse deelgemeente Kanne. “Onze ster kwijt na 33 jaar, dat is een mokerslag “, zegt directeur Peter Harkema.