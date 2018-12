Wielrenner Stig Broeckx zet nieuwe stap in herstel: “Dat heet dan gelukkig zijn”

Stig Broeckx (28) heeft een nieuwe stap gezet in zijn revalidatieproces. Tweeënhalf jaar nadat hij een doodsmak maakte in de Ronde van België en wegzonk in wat een uitzichtloze coma leek, stapt en fietst de wielrenner weer. Maandag deed hij zelfs voor het eerst sinds lang weer een inspanningstest bij Paul Van Den Bosch. En die stuurde een bijzonder fiere tweet de wereld in.

LEES OOK. Stig Broeckx over zijn wonderbaarlijke herstel na zijn val en maandenlange coma: “Ik hoop niet, ik plan”

“De test vandaag stond absoluut niet in het teken van competitie, wel in het teken van evolutie”, aldus Van Den Bosch. “De vorderingen die Stig de voorbije maanden gemaakt heeft zijn onwaarschijnlijk. Zijn drive verbaast me niet, wel de stappen die hij al gezet heeft en blijft zetten. Dat hij ooit nog zou fietsen leek destijds ondenkbaar en kijk waar hij nu staat. Heel straf! Deze test zal hem nog meer motiveren om keihard te werken.”

“Het was super om hier terug te zijn, pure nostalgie”, zei Broeckx in een reactie bij sport.be. “Ik voel me opnieuw een beetje wielrenner. Momenteel rijd ik al binnen op de rollen en buiten op de mountainbike, maar mijn doel is om binnenkort ook zelfstandig ritjes te kunnen doen met de koersfiets.”