Anker serveert kerstmaaltijd voor 181 personen

Berkenbos

Heusden-Zolder - Het Anker mocht 181 personen verwelkomen op een kerstmaaltijd. KVV Heusden-Zolder stelde hiervoor de voetbalkantine gratis ter beschikking.

Het was een fijn georganiseerde kerstmaaltijd. Eerst werd tomatensoep met balletjes geserveerd aan tafel. Daarna was het aanschuiven aan het buffet voor puree met boontjes, bloemkool of worteltjes met ofwel gebraad en champignonsaus of een vispannetje. Dit was geheel gratis voor de deelnemers. Er is heel het jaar Croque-Dag bij Anker en als je een kaart kan voorleggen met 15 stempels mocht je gratis aanschuiven aan het buffet.

Tijdens de kerstmaaltijd brachten Frans Alenus met Caroline life muziekin de zaal zodat iedereen in de kerststemming kon komen.