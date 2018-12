Berings naaktmodel opgepakt in Vaticaanstad voor pikante foto’s van kruisiging

Beringen - Marisa Papen is door de Zwitserse Garde in Vaticaanstad ingerekend nadat de Beringse activiste er enkele controversiële naaktfoto’s gemaakt had. Ze deed dat naar eigen zeggen om de hypocrisie van de kerk aan te kaarten: “Wat als al deze kerken nu eens hun deuren zouden openzetten voor de armen?”

Tien uur lang bracht de Beringse Marisa Papen door in een cel in Rome. Haar naaktfoto’s van een kruisiging werden duidelijk niet op prijs gesteld, al vormden die niet genoeg grond voor een langere aanhouding.

Foto: Jesse Walker - Marisa Papen (Instagram)

“Ik was net mijn ondergoed weer aan het aantrekken toen twee combi’s aan kwamen rijden en vier agenten ons te voet benaderden.” Papen en haar fotograaf Jesse Walker werden meegenomen naar het politiebureau, ondervraagd en tien uur lang opgesloten. “Daar zaten we weer, achter tralies in een kleine cel met modder en as op de vloer. Jesse en ik keken naar elkaar en zijn in de lach geschoten”, vertelt Papen aan The Sun. Daarna werden ze door de politie vergezeld naar hun Airbnb waar het grote houten kruis, rozenkransen, nepbloed en priestersgewaden lagen.

“Mijn grootste probleem is met de instituten die rond religie gebouwd zijn. Die zijn gedreven door geld en zijn zielloos”, zo verklaart Papen. Een overtuiging die nog eens gesterkt werd door wat ze vlak voor de fotoshoot zag op het Sint-Pietersplein. “Een van de vele bedelaars op het plein viel me op. Een zigeunervrouw met een ernstig misvormd lichaam. De tranen rolden van haar wangen terwijl ze met een papieren bekertje om wat muntjes bedelde.”

“Ik dacht bij mezelf, stel je voor dat het Vaticaan een plaats zou zijn die echt mensen hielp. Stel je voor dat al deze enorme kerken hun deuren zouden openen voor mensen in nood.”

Papen kwam eerder al in opspraak, toen ze onder meer in een voormalige Turkse moskee naakt poseerde in boerka. Vorig jaar zat ze nog acht uur in een Egyptische cel nadat ze had geprobeerd naaktfoto’s te nemen in de tempel van Karnak bij Luxor.