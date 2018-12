Waarom een werfleider van 74 nog elke dag op de werf moet staan

Er staat een historisch aantal vacatures open in de Limburgse bouwsector. Dat zegt de directeur van Confederatie Bouw Limburg Chris Slaets. “In de Limburgse bouwsector - arbeiders, bedienden en ingenieurs samen - zijn er 16.000 mensen actief”, zegt Slaets. “Er staan zeker 1.600 vacatures open. Alle mogelijke ondernemingen zoeken volk.”

In Vlaanderen stonden er begin oktober 16.530 vacatures open in de bouwsector. Dat is het hoogste aantal vacatures sinds de gouden jaren zestig. “Dat geldt zeker ook voor Limburg”, zegt Chris Slaets, ...